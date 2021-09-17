По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (40,343 млн грн и 52,247 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (50 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,40−26,41 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активные заявки по доллару на сумму 92,590 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
26,4300 — 8 700
26,4200 — 20 000
26,4000 — 10 000
26,4000 — 10 000
26,3800 — 120 000
26,3800 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
25,7777 — 79 797
26,3900 — 20 000
26,4000 — 15 000
26,4000 — 65 000
26,4000 — 63 336
26,4000 — 10 000
26,4000 — 45 555
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,3908 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,4414 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Драматичный сценарий JPMorgan: сколько будет стоить нефть в 2025 году9 ч. назад - 1441 16
Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты4 ч. назад - 1723 8
Рост цены на газ увеличит спрос на строящееся жилье - мнениеВчера, 17:04 - 1550 3
СOVID-сертификаты в «Дія»: какие проблемы могут возникнуть при получении, и как их решить8 ч. назад - 809 2
Венецианская комиссия рассмотрит закон о деолигархизации после его подписания - Зеленский2 ч. назад - 79 1
Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты4 ч. назад - 1723 8
Рост цены на газ увеличит спрос на строящееся жилье - мнениеВчера, 17:04 - 1550 3
Что делать во время проверки инспекторамиВчера, 21:13 - 1534
Forbes назвал самых богатых криптомиллиардеров СШАВчера, 15:32 - 1511 1
Драматичный сценарий JPMorgan: сколько будет стоить нефть в 2025 году9 ч. назад - 1441 16
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3177 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 899 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2506 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1959 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1607 5