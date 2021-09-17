В Госгеокадастре обнаружили недочеты в оценивании земли в автоматическом режиме

Данные мониторинга первых 100 дней оборота земель сельхозназначения показали, что зачастую модульная оценка стоимости земли, сгенерированная системой в автоматическом режиме, завышена — 97% площади продаются дешевле 70 тыс. грн за гектар.
Об этом в ходе пресс-конференции «Текущее состояние рынка купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения» рассказал первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко.
«Первые месяцы либерализации оборота земель сельхозназначения выявили проблему, что оценочная стоимость земель, сгенерированная системой в автоматическом режиме, часто завышена. Результаты анализа показали, что 97% площади отчуждается по цене менее 70 тыс. грн за гектар», — заявил Мирошниченко.
Он объяснил, например, земельный участок сельхозназначения продается за 1,5−2 млн грн, то понятно, что это не связано с намерением использовать его по сельхозназначению. Но учет этой цены в расчете средних цен на сельскохозяйственную землю в данном регионе существенно исказит ситуацию и создаст проблемы для реальных покупателей.
По словам чиновника, существует процедура, которая позволяет исправить ошибочную оценочную стоимость земельного участка, но она долговременная и ценная. Поэтому, сейчас эта проблема требует решения. Выявить проблему с оцениванием земли позволил мониторинг рынка земли. Это инструмент, который может помочь понять процессы, которые происходят на рынке земель и усовершенствовать действующую практику. Сейчас данными мониторинга рынка земли активно пользуются специалисты разных уровней.
«Это инструмент достаточно мощный и полезный для всех участников рынка земель. Рассчитываем на получение обзоров помесячно и призываем более широкую аудиторию пользоваться ими», — отметил Мирошниченко.
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