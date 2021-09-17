Кризис в сфере недвижимости и энергетики нанес удар по ВВП Китая

Спад в жилищном строительстве и нехватка электроэнергии в Китае замедлили экономический рост страны в прошлом квартале, и есть признаки того, что проблемы будут еще больше, поскольку страна приближается к зиме, а сокращения в сфере недвижимости сохраняются.

Ситуацию проанализировало агентство Bloomberg.

Экономика Китая в третьем квартале замедлилась. Национальное бюро статистики Китая сообщило в понедельник, что валовой внутренний продукт страны вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале, что в основном соответствует прогнозам экономистов. Так, опрошенные Bloomberg экономисты в среднем прогнозировали 5% роста.

Отмечается, что Пекин дал понять, что не спешит стимулировать экономику, предполагая, что в ближайшие месяцы рост может и дальше замедляться. Это означает, что обычно «ненасытный» спрос страны на товары для строительства может еще больше ослабнуть, отмечают аналитики.

Спад темпов роста был в значительной степени результатом попытки Пекина снизить финансовые риски за счет замедления темпов кредитования сектора недвижимости, на который приходится до 25% ВВП, вместе со смежными отраслями. Ухудшение долгового кризиса в одном из крупнейших застройщиков Китая China Evergrande Group усугубило проблемы отрасли, в частности продажи земли резко упали, пишет агентство.

Кроме спада в сфере недвижимости, общенациональная нехватка угля привела к падению производства электроэнергии в Китае в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, что заставило фабрики в более чем 20 провинциях сократить производство или полностью закрыться.

Китай стремится увеличить добычу на своих угольных шахтах, но, как указывают аналитики, ограничения с поставками электроэнергии в промышленности в течение зимних месяцев могут сохраняться, особенно если уголь будет использоваться для отопления домов.

Серьезность энергетического кризиса и замедления роста рынка недвижимости удивили экономистов, заставив многих снизить свои годовые прогнозы по росту ВВП страны.

«Инвестиционная сторона спроса достаточно слаба, и влияние нехватки электроэнергии на предложение также весьма серьезно», — заявила главный экономист по Большому Китаю в Bank of America Corp Хелен Цяо в интервью телеканалу Bloomberg TV. По ее словам, в четвертом квартале рост, вероятно, замедлится до 3−4%.