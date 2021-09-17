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Межбанк: курс доллара и евро после праздников: чего ждать в понедельник

Межбанк: курс доллара и евро после праздников: чего ждать в понедельник

Этот понедельник будет очень активным на валютном рынке, как впрочем — и вся неделя. Курсовые колебания на межбанке явно усилятся и причиной тому будут несколько существенных факторов. Вот основные на 18 октября:

Зачисление валютных поступлений клиентам сразу за несколько дней. Европейские и американские банки работали в праздничные в Украине четверг и пятницу. Поэтому сегодня нашими банками будет зачислена клиентам валютная выручка за этот период. Это приведет к росту активности продавцов валюты уже в ближайшее время, так как у большинства из них ощущается нехватка гривневых ресурсов, а объем хозяйственных операций и расчетов перед уже скорым окончанием месяца только увеличивается;

Пик бюджетных платежей у компаний. Сегодня и завтра бизнес должен рассчитаться с государством по налогам, что еще только дополнительно усиливает дефицит гривны на рынке и стимулирует активные распродажи валюты экспортерами на фоне достаточно ограниченных возможностей у импортеров по ее покупке. Это всегда играет в пользу нацвалюты на межбанке;

Часть наличной валюты, которую «напылесосили» обменники за период четырехдневных праздников, выйдет на межбанк через операции по валютной позиции банков. Это увеличит предложение на торгах в ближайшие дни и также сработает в пользу укрепления курса гривны.

Это как минимум три причины, по которым валютные котировки на межбанке должны проседать.

Против этого сработает два, но тоже очень весомых фактора:

Во-первых, ведущее экспортное лобби в виде крупных компаний не готовы к серьезному укреплению гривны и учитывая свои объемы операций периодически придерживают валютную выручку, чтобы «разогреть» курс совместно со спекулянтами. И сейчас они также будут пытаться сыграть «на повышение» в случае, если будут видеть платежеспособный спрос на валюту;

Во-вторых, сам НБУ своими интервенциями по выкупу излишка предложения доллара на рынке и их ценниками — не дает по факту котировкам существенно просесть. Его котировки часто поддерживают доллар на межбанке и более того, своими выходами на торги он стимулирует рост спроса на валюту со стороны тех клиентов, кто ждет минимально низкого курса за день. Они видят котировки Нацбанка при интервенции и вынуждены платить дороже, чтобы закрыть свои сделки. Скорее всего, регулятор и сегодня выйдет на торги с первой интервенцией на дежурные $ 5 млн. А затем, в случае необходимости, он может провести уже и вторую долгоиграющую интервенцию, ценники которой и станут главным ориентиром по курсу для всех клиентов на межбанке.

По нашим прогнозам, объемы операций в понедельник составят до $ 135−210 млн при заключении до 430−650 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам, 18 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,27 — 26,45 грн, евро — коридор 30,35 — 30,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,20 — 26,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,15 до 30,70 грн при спреде до 25- 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 30,25 до 30,60 грн при спреде 20−25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 26,15— 26,35 грн и продажа 26,40 — 26,55 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,30 — 26,38 грн и продажа 26,42 — 26,47 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,37 / 26,39
евро — 30,49 / 30,52

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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