Из «ковидных» расходов 2021 года 61% средств предусмотрено на вакцинацию

Общий объем планового финансирования на «ковидные» расходы в 2021 достигает 17,1 миллиарда, из которых 10,5 миллиарда, или 61% этих средств планируется потратить на проведение вакцинации граждан.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
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«Хотя в бюджете-2021 прошлогодний Covid-фонд был ликвидирован, по разным распорядителям бюджетных средств запланировано 15 бюджетных программ, направленных именно на финансирование нужд, связанных с Ковид», — говорится в сообщении.
Самые большие ковидные расходы-2021:
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