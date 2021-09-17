Из «ковидных» расходов 2021 года 61% средств предусмотрено на вакцинацию

Общий объем планового финансирования на «ковидные» расходы в 2021 достигает 17,1 миллиарда, из которых 10,5 миллиарда, или 61% этих средств планируется потратить на проведение вакцинации граждан.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

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«Хотя в бюджете-2021 прошлогодний Covid-фонд был ликвидирован, по разным распорядителям бюджетных средств запланировано 15 бюджетных программ, направленных именно на финансирование нужд, связанных с Ковид», — говорится в сообщении.

Самые большие ковидные расходы-2021: