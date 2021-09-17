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Из «ковидных» расходов 2021 года 61% средств предусмотрено на вакцинацию

Из «ковидных» расходов 2021 года 61% средств предусмотрено на вакцинацию

Общий объем планового финансирования на «ковидные» расходы в 2021 достигает 17,1 миллиарда, из которых 10,5 миллиарда, или 61% этих средств планируется потратить на проведение вакцинации граждан.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

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«Хотя в бюджете-2021 прошлогодний Covid-фонд был ликвидирован, по разным распорядителям бюджетных средств запланировано 15 бюджетных программ, направленных именно на финансирование нужд, связанных с Ковид», — говорится в сообщении.

Самые большие ковидные расходы-2021:

  • 10,5 млрд грн, или 61% этих средств планируется потратить на проведение вакцинации граждан;
  • 2,8 млрд грн — помощь от государства на период пандемии застрахованным лицам, администратором которой является Пенсионный фонд Украины;
  • 1,4 млрд грн — субвенция местным бюджетам на мероприятия, связанные с борьбой с COVID-19. Распорядителем этой помощи является Минфин;
  • 1 млрд грн по плану должно быть потрачено МОН на субвенцию местным бюджетам на противодействие COVID-19 в заведениях общего среднего образования;
  • 800 млн грн должны быть распределены между Минздравом, МВД (Нацполицией, Госпогранслужбой и ГСЧС) на доплаты медикам, военным, сотрудникам полиции и пограничной службы за работу во время действия карантина.
По материалам Економічна Правда
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