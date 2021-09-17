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«Финансовый брокер» начал оформлять потребительские кредиты через загранпаспорта украинцев в Дії

«Финансовый брокер» начал оформлять потребительские кредиты через загранпаспорта украинцев в Дії

18 октября компания «Финансовый Брокер» начала предоставлять услугу по оформлению потребительского кредита от ведущих банков Украины с помощью заграничных паспортов в приложении Дія.

Техническое решение для оформления кредитов таким образом компания «Финансовый Брокер» разработала самостоятельно, реагируя на тенденции цифровизации финансовой сферы.

Первый кредит с помощью загранпаспорта в Дії брокер компании выдал в магазине Фокстрот в г. Черноморск Одесской области. В магазине клиент предъявил представителю «Финансового брокера» загранпаспорт в приложении Дія и устные данные о трудоустройстве — и получил кредит на выбранную технику. На сегодня «Финансовый Брокер» наладил систему, через которую брокеры компании оформляют кредиты с более 20 банков Украины. Среди клиентов Финброкера — более 500 ритейлеров Украины (Епіцентр, Фокстрот, Vodafone, Розетка, Дзвінок, IStudio) и мелкая розница в Украине, Турции и Тунисе.

«Сектор B2B может рассчитывать на ИТ-решения от компании «Финансовый Брокер», ведь наш собственный программный продукт делает партнеров, пользующихся им, конкурентными и успешными в работе с покупателями, — говорит исполнительный директор компании «Финансовый брокер» Татьяна Виканова. – Еще летом мы первыми на рынке предложили оформление потребительских кредитов через Дію, и вот уже осенью +1 конкурентное преимущество усилило наших клиентов».

Напомним, компания Финансовый брокер, дочернее предприятие «Современные Финансовые Решения», начала работу на рынке Украины в 2013 году, разработав уникальный программный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс выдачи потребительского кредита, кредита наличными, карточных продуктов и страховок. Суть механики, которую использует компания – работа одного сотрудника по оформлению кредита на торговой точке в формате единого окна. Покупатели получают оптимальный кредит, который специалист-финброкер подбирает по ряду предложений от банков-партнеров и исходя из потребностей, возможностей и кредитной истории заемщика. При этом сокращается время обслуживания, экономится площадь в торговом зале под локации для операторов банков, улучшается качество коммуникации с покупателем, а значит увеличивается трафик кредитов и прибыль от них.

По материалам Финансовый Брокер
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