monobank закрывает все карты в злотых

С 13.12.2021 все карточки monobank в злотых будут закрыты. Об этом говорится в рассылке финучреждения.

13 декабря остатки по картам будет автоматически переведен на кредитные карточки по текущему курсу и карточки станут неактивными для пользования.

“Можно не ждать 13 декабря, а уже сейчас перечислить все деньги с карточки в злотых в любую другую вашу гривневую карточку”, – отметили в банке.

Справка Finance.ua: