Зеленский подписал закон о поддержке молодых фермеров

Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств, который Рада приняла 24 сентября этого года.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что закон уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.

“Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов. На такую ​​помощь могут рассчитывать новосозданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом министров”, – говорится в сообщении.

Согласно закону, Кабмин должен ежегодно предусматривать в проектах госбюджета средства на поддержку фермерских хозяйств.

“Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств”, – добавили в ОП.

Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату ЕСВ.

Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.