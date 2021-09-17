Зеленский подписал закон о поддержке молодых фермеров

Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств, который Рада приняла 24 сентября этого года.
Об этом сообщает Офис президента.
Отмечается, что закон уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.
“Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов. На такую помощь могут рассчитывать новосозданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом министров”, – говорится в сообщении.
Согласно закону, Кабмин должен ежегодно предусматривать в проектах госбюджета средства на поддержку фермерских хозяйств.
“Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств”, – добавили в ОП.
Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату ЕСВ.
Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.
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