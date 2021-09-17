Ставки по ипотеке повышаются: сколько стоит

Украинские банки сообщили, что в августе 2021 года выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн. Это является лучшим результатом по объему новой ипотеки в течение периода, охваченного опросом (с декабря 2018 года).

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за рынком недвижимости, узнал подробности у Национального банка Украины.

Такой рост объемов прежде всего произошел благодаря увеличению средней суммы договора: за месяц – на десятую часть (до 879.3 тыс. грн).

Кроме того, в новых выдачах вырос вес города Киева, где средняя сумма договора существенно выше, чем в регионах. Всего за первые восемь месяцев года банками выдано 6.6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 5.2 млрд грн.

Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2.2 раза по количеству договоров и почти в три раза в денежном измерении. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным сегментом рынка ипотеки: в августе их доля в очередной раз превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так в денежном эквиваленте.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в августе 15,9% на первичном и 13,6% – на вторичном рынке.



С начала года ставки снизились соответственно на 1,0 п. п. и на 0,4 п. п

Справка Finance.ua:

Напомним, 27 января 2021 года Кабмин поддержал инициативу главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином.

ранее НБУ и банкиры обрисовали портрет среднего заемщика. Средний возраст заемщика — 38 лет. Доля должников до 30 лет составляет до 20%. А среднемесячный доход заемщика — почти 50 тыс. грн. Заемщикам с доходом до 20 тыс. грн за прошлый год была выдана лишь четверть кредитов.

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