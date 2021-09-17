Ставки по ипотеке повышаются: сколько стоит

Украинские банки сообщили, что в августе 2021 года выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн. Это является лучшим результатом по объему новой ипотеки в течение периода, охваченного опросом (с декабря 2018 года).
Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за рынком недвижимости, узнал подробности у Национального банка Украины.
Такой рост объемов прежде всего произошел благодаря увеличению средней суммы договора: за месяц – на десятую часть (до 879.3 тыс. грн).
Кроме того, в новых выдачах вырос вес города Киева, где средняя сумма договора существенно выше, чем в регионах. Всего за первые восемь месяцев года банками выдано 6.6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 5.2 млрд грн.
Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2.2 раза по количеству договоров и почти в три раза в денежном измерении. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.
Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным сегментом рынка ипотеки: в августе их доля в очередной раз превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так в денежном эквиваленте.
Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок.
Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в августе 15,9% на первичном и 13,6% – на вторичном рынке.
С начала года ставки снизились соответственно на 1,0 п. п. и на 0,4 п. п
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина8 ч. назад - 782 18
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ6 ч. назад - 710 7
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме6 ч. назад - 1997 4
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y14 ч. назад - 797 3
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 1144 3
Что учесть, если решили закрыть ФЛПВчера, 17:02 - 3865
Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают9 ч. назад - 3311
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)6 ч. назад - 2914
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2612
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме6 ч. назад - 1997 4
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2898 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 791 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2332 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1789 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1470 5