0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 188 0

Ставки по ипотеке повышаются: сколько стоит

Ставки по ипотеке повышаются: сколько стоит

Украинские банки сообщили, что в августе 2021 года выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн. Это является лучшим результатом по объему новой ипотеки в течение периода, охваченного опросом (с декабря 2018 года).

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за рынком недвижимости, узнал подробности у Национального банка Украины.

Такой рост объемов прежде всего произошел благодаря увеличению средней суммы договора: за месяц – на десятую часть (до 879.3 тыс. грн).

Кроме того, в новых выдачах вырос вес города Киева, где средняя сумма договора существенно выше, чем в регионах. Всего за первые восемь месяцев года банками выдано 6.6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 5.2 млрд грн.

Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2.2 раза по количеству договоров и почти в три раза в денежном измерении. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным сегментом рынка ипотеки: в августе их доля в очередной раз превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так в денежном эквиваленте.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в августе 15,9% на первичном и 13,6% – на вторичном рынке.

С начала года ставки снизились соответственно на 1,0 п. п. и на 0,4 п. п

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 27 января 2021 года Кабмин поддержал инициативу главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином.
  • ранее НБУ и банкиры обрисовали портрет среднего заемщика. Средний возраст заемщика — 38 лет. Доля должников до 30 лет составляет до 20%. А среднемесячный доход заемщика — почти 50 тыс. грн. Заемщикам с доходом до 20 тыс. грн за прошлый год была выдана лишь четверть кредитов.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.