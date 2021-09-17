Представлен бюджетный Nokia G300 5G за 200 долл. (фото)

Компания Nokia представила недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G-Nokia G300.
Новинка получила 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (720p) и V-образным вырезом под селфи-камеру на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, размещенную на правой боковой грани.
На задней панели расположены три камеры: основная на 16 Мп, сверхширокоугольная на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Камера поддерживает ночной режим, EIS, запись видео с объемным звуком OZO и подавлением шума ветра.
Nokia G300 оснащен чипсетом Snapdragon 480 5G, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты MicroSD. Девайс работает под управлением ОС Android 11 из коробки.
Кроме того, смартфон может похвастаться двухдневной автономной работой благодаря батарее емкостью 4470 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Nokia G300 поступит в продажу в США с 19 октября по цене $200. О доступности на других рынках пока неизвестно.
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