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Sony готовит революционную камеру для флагмана Xperia 1 IV

Sony готовит революционную камеру для флагмана Xperia 1 IV

Флагманы индустрии до сих пор держатся за 12-мегапиксельные сенсоры, которые давно уже используются в iPhone, топовых моделях Samsung и Sony — и все никак не уйдут «в вечность». Но, если данные источники правдивы, как минимум для Sony в 2022 году дело сдвинется с мертвой точки. Причем это движение может стать настоящей революцией.

Если в нынешнем Sony Xperia 1 III используются три сенсора по 12 Мп, то в Xperia 1 IV их будет уже четыре, причем разрешение трех составит 48 Мп, а четвертого — 50 Мп! Однако важно не только разрешение, но и размер пикселей — и здесь с этим тоже все хорошо: минимальный размер — 0,8 мкм, максимальный — 1,12 мкм.

В общем, Sony может полностью переформатировать камеру своего следующего флагмана — и это решение, которое назревало давно: к сожалению, нынешние флагманы Sony не в состоянии тягаться с камерами новейших iPhone, а также флагманов Huawei и Xiaomi.

Sony анонсировала официальное мероприятие, оно состоится 26 октября. Однако в этот день Xperia 1 IV представлен не будет — смартфон выйдет только в следующем году.

По материалам ITsider.
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