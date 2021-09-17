Добровольная налоговая амнистия: украинцы задекларировали почти 100 миллионов

В рамках налоговой амнистии по состоянию на 12 октября задекларировано 90,5 миллиона гривень, платежи в бюджет составили 4,5 миллиона гривень.
Об этом написал народный депутат, глава налогового комитета Данил Гетманцев на своей странице в Facebook.
«Количество деклараций с каждым днём растёт, как бы кому не хотелось обратного», — добавил он.
С 1 сентября стартовала налоговая амнистия — добровольное декларирование доходов продлится год. Размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.
Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.
Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата была связана с началом работы Бюро экономической безопасности, запуск которого впоследствии перенесли до конца ноября.
Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом, 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина8 ч. назад - 788 18
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ6 ч. назад - 722 7
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме6 ч. назад - 2009 4
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y14 ч. назад - 802 3
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 1146 3
Что учесть, если решили закрыть ФЛПВчера, 17:02 - 3869
Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают9 ч. назад - 3338
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)6 ч. назад - 2938
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2618
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме6 ч. назад - 2009 4
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2899 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 791 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2332 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1789 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1470 5