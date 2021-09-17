Добровольная налоговая амнистия: украинцы задекларировали почти 100 миллионов

В рамках налоговой амнистии по состоянию на 12 октября задекларировано 90,5 миллиона гривень, платежи в бюджет составили 4,5 миллиона гривень.

Об этом написал народный депутат, глава налогового комитета Данил Гетманцев на своей странице в Facebook.

«Количество деклараций с каждым днём растёт, как бы кому не хотелось обратного», — добавил он.

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия — добровольное декларирование доходов продлится год. Размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата была связана с началом работы Бюро экономической безопасности, запуск которого впоследствии перенесли до конца ноября.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом, 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.