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Бензин на АЗС с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз - почти на 40%

Бензин на АЗС с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз - почти на 40%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-сентябрь 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, в сентябре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,4% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2гривен за литр, дизельное топливо – на 17,5% до 28,3 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 38,7% до 17,6 гривен за литр.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо – на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

По материалам РБК-Украина
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