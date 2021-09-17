Бензин на АЗС с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз - почти на 40%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-сентябрь 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, в сентябре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,4% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2гривен за литр, дизельное топливо – на 17,5% до 28,3 гривен за литр.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 38,7% до 17,6 гривен за литр.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо – на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина11 ч. назад - 900 18
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ9 ч. назад - 903 9
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме9 ч. назад - 2432 7
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 1265 5
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y17 ч. назад - 921 3
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)9 ч. назад - 4445 1
Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают12 ч. назад - 3807 1
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2739
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме9 ч. назад - 2432 7
Сто дней рынка земли в Украине: за сколько продают паиВчера, 21:02 - 2226 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2918 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 798 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2337 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1791 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1478 5