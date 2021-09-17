monobank запускает виртуальную SIM-карту от lifecell

monobank запускает в своем приложении e-Sim от lifecell. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в телеграм-канале, пишет Минфин.
Гороховский анонсировал сотрудничество monobank с мобильным оператором lifecell. Он заявил, что е-sim в приложении monobank уже тестируют некоторые пользователи, а всем остальным оно будет доступно на следующей неделе.
С помощью e-sim все пользователи смогут пользоваться сразу двумя SIM-картами: физической и виртуальной.
Что такое e-Sim и как работает. e-Sim — это встроенная SIM-карта. Для ее использования не нужен слот, как для физических карт. Также можно добавлять два или более номеров, даже если ваш телефон поддерживает только одну SIM-карту. Просто нужно будет каждый раз выбирать, какой картой пользоваться. В зависимости от установок производителя один телефон может поддерживать до 10 номеров.
Виртуальную карту можно повредить или потерять, поэтому данные находятся в большей безопасности.
Преимущества для пользователей. По словам Гороховского, пользователи смогут покупать виртуальные SIM-карты прямо в приложении monobank.
Он отметил, что карта будет стоить 150 грн, но monobank их вернет в качестве кешбека. А еще на карте будет 150 грн, чтобы оплатить выбранный тариф. Получается, что пользователь получает карту совершенно бесплатно.
«Кроме случайного номера вы можете выбрать хороший предложенный номер или подобрать подходящий в конструкторе», — написал Гороховский.
Кроме того, пользователи смогут просматривать баланс счета, изменять тарифы и устанавливать автопополнение.
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