0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

3200 поправок в проект бюджета на 2022 год. Глава комитета назвал ключевые правки

3200 поправок в проект бюджета на 2022 год. Глава комитета назвал ключевые правки

Практически месяц назад Кабинет министров утвердил законопроект о Государственном бюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Проект бюджета разрабатывали на основе трехлетней бюджетной декларации 2021−2024. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал бюджет сбалансированным. Глава бюджетного комитета Юрий Аристов рассказал УНН, как проходит подготовка к первому чтению.

«Рабочая группа комитета по вопросам бюджета начала рассмотрение правок к законопроекту 6000. Сегодня и завтра (12 и 13 октября — ред.) в течение дня депутаты будут рассматривать их по порядку и формировать рекомендации для решения комитета. В понедельник комитет рассмотрит правки к закону и сформирует рекомендации для Верховной Рады. Всего правок подано около 3200, весомая их часть касается дотаций и субвенций местным бюджетам», — рассказал Аристов.

Напомним, презентация Бюджета-2022 прошла под лозунгом «Инвестиции в человека, страну, будущее». Украинцам предлагают «бюджет развития», а не «бюджет проедания».

Правительство сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на обеспечение качественного уровня медицины — рост зарплат врачей в 1,6 раза. Обеспечение выплаты стипендий для 190 тысяч студентов — дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен.

5,95% ВВП планируют направить на сектор обороны и безопасности. А на развитие инфраструктуры будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.