3200 поправок в проект бюджета на 2022 год. Глава комитета назвал ключевые правки

Практически месяц назад Кабинет министров утвердил законопроект о Государственном бюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Проект бюджета разрабатывали на основе трехлетней бюджетной декларации 2021−2024. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал бюджет сбалансированным. Глава бюджетного комитета Юрий Аристов рассказал УНН, как проходит подготовка к первому чтению.

«Рабочая группа комитета по вопросам бюджета начала рассмотрение правок к законопроекту 6000. Сегодня и завтра (12 и 13 октября — ред.) в течение дня депутаты будут рассматривать их по порядку и формировать рекомендации для решения комитета. В понедельник комитет рассмотрит правки к закону и сформирует рекомендации для Верховной Рады. Всего правок подано около 3200, весомая их часть касается дотаций и субвенций местным бюджетам», — рассказал Аристов.

Напомним, презентация Бюджета-2022 прошла под лозунгом «Инвестиции в человека, страну, будущее». Украинцам предлагают «бюджет развития», а не «бюджет проедания».

Правительство сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на обеспечение качественного уровня медицины — рост зарплат врачей в 1,6 раза. Обеспечение выплаты стипендий для 190 тысяч студентов — дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен.

5,95% ВВП планируют направить на сектор обороны и безопасности. А на развитие инфраструктуры будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом.