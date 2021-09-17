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Суд назначил одесской чиновнице, подозреваемой в незаконном завладении землей, 26 млн гривен залога

Суд назначил одесской чиновнице, подозреваемой в незаконном завладении землей, 26 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд назначил одесской чиновнице, подозреваемой в незаконном завладении землей, 26 млн гривен залога. Чиновница является директором юридического департамента Одесского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Чиновница – одна из подозреваемых в деле о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Всего в деле 16 подозреваемых. В частности это – действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

“Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрал подозреваемой меру в виде залога в размере 26 млн 169 000 гривен”.

До 12 декабря 2021 года на директора возложили ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду; не покидать Одессу без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Также ей нужно сдать загранпаспорт.

По материалам РБК-Украина
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