КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber

“КредитМаркет” непрерывно совершенствует и создает новые сервисы для своих клиентов. Недавно “КредитМаркет” один из первых предложил клиентам дополнительный способ погашения кредитов через собственный чат-бот в Viber, используя Google Pay или Apple Pay. Новая функция не требует дополнительного введения номера и других реквизитов карты и позволяет осуществлять мгновенное зачисление оплаченной суммы клиенту на счет в ФК “Центр Финансовых Решений” (ТМ “КредитМаркет”).
“В партнерстве с Chatbots.Studio и PSP Platon мы приложили максимум усилий для создания удобного и комфортного сервиса, который смог бы обеспечить решение проблем и поддержку наших клиентов. Chatbots.Studio создали чат-бот, а PSP Platon сделали интеграцию платежного сервиса.
Одной из главных фишек проекта стала технология, благодаря которой появилась возможность погашать кредиты онлайн через наш чат-бот в Viber. Помимо основных функций, таких как оформление и погашение кредита, бот-помощник сможет ответить в режиме 24/7 на вопросы, наиболее часто интересующие клиентов, а для решения более сложных – соединить клиента со службой поддержки. Бот-навигатор с помощью геолокации легко определит местоположение и покажет клиенту ближайшее отделение.
Надеемся, что простой и понятный интерфейс позволит пользователю за минимальное время и без особых усилий освоить работу с ботом и почувствовать в нем помощника, готового в любое время суток прийти на помощь, а также создать комфортную атмосферу общения и поднять настроение” – рассказала Катерина Мелеш, советник генерального директора ООО “Финансовая Компания “Центр Финансовых Решений” (ТМ “КредитМаркет”).
Что умеет чат-бот “КредитМаркет”?
В главном меню чата-бота “КредитМаркет” представлены следующие разделы:
• ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ – возможность подать заявку на перекредитование действующих кредитов (в ближайшее время появится возможность оформления заявки на получение нового кредита). Для получения кредита необходимо оставить свои контактные данные и ввести желаемую сумму кредита. Далее заявку берет в работу менеджер “КредитМаркет” и связывается с клиентом в ближайшее время.
• ПОГАСИТЬ КРЕДИТ – клиент быстро и в любое время сможет погасить свой кредит, находясь в любом месте, с платежной карточки или с помощью сервисов Google Pay / Apple Pay.
• ПОИСК ОТДЕЛЕНИЯ – больше не нужно искать отделение на нашем сайте или в поисковике, необходимо лишь нажать в чат-боте на “Ближайшее отделение” и бот проложит маршрут к отделению через карту.
• ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ – клиент может получить полную информацию о своих кредитах, оформленных в “КредитМаркет” за весь период времени (перечень действующих, архив закрытых, заказ справок и запрос на получение договора).
• ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ – бот отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы по заранее определенным сценариям. Сложные и нетипичные вопросы можно задать оператору контакт-центра в чате или по телефону.
Все это возможно в режиме реального времени, всего за несколько кликов. Новый канал коммуникации был создан с учетом цифровой стратегии и цели – общаться с клиентами наиболее удобным для них способом. Знание бота будут обновляться в соответствии с потребностями клиентов “КредитМаркет”.
За кредитами – в КредитМаркет! Через чат-бот!
О “ФК “ЦФР”
ФК “ЦФР” (ТМ “КредитМаркет”) – финансовая компания, специализирующаяся на кредитовании физических лиц. На украинском рынке бренд КредитМаркет известен более 13 лет. Компания входит в состав одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины – группу “ТАС”.
О Chatbots.Studio
Стратегический партнер Visa и Viber, который помогает компаниям оцифровывать финансовые продукты в мессенджерах. Решение Chatbots.Studio разработанные на платформе с открытым кодом NodeRed. Компания занимает третье место в глобальном рейтинге разработчиков чат-ботов clutch.co и признана вторым лучшим в мире разработчиком чат-ботов по версии Mobile App Daily.
Payment Service Provider Platon
PSP Platon осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников рынка электронной коммерции и является лидером в обслуживании микрофинансового рынка Украины.
За 9 лет работы клиентами стали более 1000 компаний.
В портфеле сервисов PSP Platon есть как стандартные e-commerce продукты, так и специализированные решения для кредитных организаций, образовательных проектов, интернет и хостинг провайдеров, а также билетных и букинг операторов.
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