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Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y

Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y

Илон Маск еще раньше рассказывал о преимуществах новой конструкции кузова, которая станет особенностью кроссоверам Model Y немецкой сборки. Использование структурной аккумуляторной батареи и двух «цельнолитых» оснований позволит на 10% снизить массу и увеличить дальность хода электромобиля на 14%, не говоря уже об упрощении техпроцесса сборки благодаря уменьшению количества используемых деталей на 370 штук.

Оборудование для изготовления цельных частей основания кузова было установлено на предприятии в Германии достаточно давно, но только сейчас стало известно, как же модернизированная конструкция выглядит вживую.

Именно благодаря фото с мероприятия на Giga Berlin-Brandenburg новая конструкция кузова стала доступна для ознакомления широкой общественности.

Блок аккумуляторов типоразмера 4680 становится элементом силовой структуры кузова, который соединяет переднюю и заднюю части основания. Последние являются цельными деталями, что значительно облегчает процесс сборки электромобиля, хотя в некоторой степени и усложняет кузовной ремонт. К блоку батарей крепятся и основания сидений, что позволяет повысить технологичность конструкции и оптимизировать процесс сборки электромобиля.

Напомним, что массовое производство батарей типа 4680 начнется в Германии только до конца следующего года, поэтому в начале производства Tesla вынуждена будет поставлять эти блоки или из Невады, или из Японии — в последнем случае производством займется традиционный для американской компании партнер — Panasonic.

По материалам Телеканал новин 24
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