Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)

В Украине со среды, 13 октября, начинают работать еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.
«С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий на странице в Facebook.
Расположение приборов:
г. Кременчуг (1 прибор контроля «КАСКАД»):
г. Черкассы (1 прибор контроля «КАСКАД»):
г. Луцк (4 прибора контроля «КАСКАД»):
г. Львов (3 прибора контроля «КАСКАД»):
Винницкая область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Волынская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Донецкая область (5 приборов контроля «КАСКАД»):
Запорожская область (3 прибора контроля «КАСКАД»):
Николаевская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Ровенская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):
Черниговская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
10 европейских стран предложили выход из энергокризисаВчера, 17:36 - 2176 16
Стала известна зарплата главы Антикоррупционного судаВчера, 14:29 - 1512 11
Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления Украины6 ч. назад - 814 9
Доступную ипотеку под 7% получили 929 семей7 ч. назад - 378 9
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 23% с начала сезона закачки9 ч. назад - 587 8
Кого ищут работодатели: самые популярные вакансии в сентябреВчера, 16:02 - 6995
Работник не хочет в отпуск, а требует компенсацию: что делать работодателю8 ч. назад - 4396 3
В Украине конфискуют часть уже растаможенных авто на «еврономерах»: кто рискует остаться без автоВчера, 20:00 - 2198
10 европейских стран предложили выход из энергокризисаВчера, 17:36 - 2176 16
С 16 октября Украина может остаться без дизтоплива, - Нефтегазовая ассоциацияВчера, 19:14 - 1345
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2816 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 772 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2280 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1742 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1434 5