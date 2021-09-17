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Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)

Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)

В Украине со среды, 13 октября, начинают работать еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.

«С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий на странице в Facebook.

Расположение приборов:

г. Кременчуг (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • 274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

г. Черкассы (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.

г. Луцк (4 прибора контроля «КАСКАД»):

  • ул. Вячеслава Черновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха;
  • ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого;
  • ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова;
  • ул. Конякина, 18-А направление прибора ул. Киверцовская.

г. Львов (3 прибора контроля «КАСКАД»):

  • ул. Стрыйская, 292 направление прибора. ул. Иоанна Павла II;
  • ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины;
  • ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.

Винницкая область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 376 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

Волынская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.

Донецкая область (5 приборов контроля «КАСКАД»):

  • на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск;
  • на 621 км+111 автодороги М-14 направление с. Камышеватое;
  • на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь;
  • на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск;
  • на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.

Запорожская область (3 прибора контроля «КАСКАД»):

  • на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье;
  • на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;
  • на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия;
  • на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

Справка Finance.ua:

  • за превышение скорости в Украине могут оштрафовать на 340 грн (более 20 км/ч) или на 1,7 тыс. грн (более 50 км/ч). За нарушение правил движения на полосе для общественного транспорта грозит штраф в размере 680 грн;
  • первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал об установке камер контроля скорости и распределении полученных от них средств.
По материалам Finance.UA
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