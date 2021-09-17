Дом за 1 евро в Италии: объявлен новый город и условия участия в распродаже

Муниципалитет Петтинео в Сицилии пополнил список коммун, которые распродают недвижимость за 1 евро (30,50 гривны). Рассказываем, кто и как может приобрести дом на солнечном юге Италии.

Тендер объявлен с целью заселения коммуны и реконструкции исторического наследия региона. Дома, которые сейчас не используются, будут проданы всем желающим всего за 1 евро.

Как можно использовать приобретенную недвижимость? В отличие от других регионов, где власти вводят некоторые ограничения или налоги, недвижимость Петтинео может использоваться:

для постоянного проживания молодых пар или малообеспеченных семей;

для приобретения частными лицами и последующей сдачи в аренду;

летний дом;

в туристических целях (хостелы, гостиницы);

как помещение для мастерских;

как штаб-квартиры культурных, музыкальных, спортивных ассоциаций и других некоммерческих организаций.

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Помимо ремонта заброшенных зданий, муниципалитет Петтинео хочет улучшить социально-экономическую ситуацию, восстановить историческое значение региона и улучшить урбанистику.

Условия. Желающие купить дома за 1 евро в Петтинео должны заполнить форму и отправить ее на электронную почту муниципальной администрации. Покупатель обязуется завершить подписание договора купли-продажи с частным продавцом в течение 2-х месяцев после утверждения заявки.

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Покупатель должен разработать и согласовать проект реставрации и перепланировки объекта не позднее чем через 3 месяца после подписания договора купли-продажи с продавцом. Работы должны быть завершены в течение 3-х лет с момента их начала. В восстановлении покупателям поможет компетентное муниципальное управление, которое может предоставить местных подрядчиков для более быстрого завершения работ.