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Что делать во время проверки инспекторами

Что делать во время проверки инспекторами

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у Государственной службы Украины по вопросам труда о том, что вы должны делать во время проверки.

В соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» субъект хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля) обязан:

  • допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) при условии соблюдения ими порядка осуществления государственного надзора (контроля), предусмотренного настоящим Законом;
  • не создавать препятствия органам государственного надзора (контроля) или их должностным лицам при осуществлении ими мероприятий государственного надзора (контроля), при условии что указанные мероприятия осуществляются такими лицами в соответствии с требованиями закона;
  • выполнять требования органа государственного надзора (контроля) по устранению выявленных нарушений требований законодательства;
  • предоставлять документы, образцы продукции, объяснения в объеме, который он считает необходимым, справки, сведения, материалы по вопросам, возникающим во время государственного надзора (контроля), в соответствии с законом;
  • получать экземпляр акта и/или предписания органа государственного надзора (контроля) по результатам проведенного планового или внепланового мероприятия.

Справка Finance:

В Минэкономики считают целесообразным обновить положения КЗоТ об ответственности за нарушение законодательства о труде. Так, согласно проекту изменений, бизнес будут штрафовать за:

  • допуск работника к работе без трудового договора, оформление на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплаты заработной платы без начисления ЕСВ;
  • за повторное нарушение в течение года придется уплатить 30 МЗП за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;
  • фактический допуск работника к работе без трудового договора;
  • несоблюдение государственных гарантий по оплате труда в размере не ниже размера минимальной заработной платы, нарушение сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством.
По материалам Finance.UA
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