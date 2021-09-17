Что делать во время проверки инспекторами

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у Государственной службы Украины по вопросам труда о том, что вы должны делать во время проверки.
В соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» субъект хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля) обязан:
В Минэкономики считают целесообразным обновить положения КЗоТ об ответственности за нарушение законодательства о труде. Так, согласно проекту изменений, бизнес будут штрафовать за:
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