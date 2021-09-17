В Евросоюзе создают первый космодром

Космический центр Esrange станет первой площадкой для развития ракетных технологий и запуска спутников в Европейском союзе.
Об этом сообщает Euractive.
Этот объект, расположенный за пределами города Кируна на севере Швеции, должен быть готов к работе к лету 2022 года.
Как отмечается, космический центр, расположенный примерно в 200 км к северу от Полярного круга, был основан в середине 1960-х годов. С тех пор это было место активных исследований. Его инфраструктура обновлялась с 2015 года и теперь будет завершена с помощью кредитного соглашения на 12 миллионов евро с Северным инвестиционным банком и государственной Шведской космической корпорацией (SSC).
«С появлением нового космодрома он, скорее всего, станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, которая предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников», – сказал представитель SSC Филипп Польссон.
По данным сайта Arctic Today, там будут модернизированы ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.
Издание пишет, что новые инвестиции сделают Швецию одной из примерно десятка стран мира с собственной спутниковой инфраструктурой.
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