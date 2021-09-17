Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают

Накануне Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у robota.ua, какими специалистами хотят работать мужчины в Украине и какую зарплату им предлагают работодатели.
Данные собирали аналитики портала по поиску работы на основе 115 тыс. резюме мужчин за последний месяц по всей Украине.
Топ-3 сфер, популярных среди мужчин. На основе резюме, представленных в базе за прошлый месяц, можно сделать вывод, что популярными сферами деятельности среди мужчин были:
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Средние зарплаты в этих сферах деятельности:
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