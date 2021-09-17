Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают

Накануне Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у robota.ua, какими специалистами хотят работать мужчины в Украине и какую зарплату им предлагают работодатели.

Данные собирали аналитики портала по поиску работы на основе 115 тыс. резюме мужчин за последний месяц по всей Украине.

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Топ-3 сфер, популярных среди мужчин. На основе резюме, представленных в базе за прошлый месяц, можно сделать вывод, что популярными сферами деятельности среди мужчин были:

логистика, таможня, склад – 22 467 резюме. Самые популярные профессии в этой сфере: водитель; работник складского хозяйства; экспедитор;

Административный персонал / водители / курьеры – 21 253 резюме. Среди кандидатов самыми популярными были следующие профессии: водитель; курьер; сотрудник call-centre;

рабочие специальности / персонал для дома – 17 705 резюме. В данной сфере больше всего кандидатов готовы были работать: на работах без квалификации; на производстве: рабочие специальности; грузчиками.

Кстати, о зарплатах в различных сферах экономики, пенсиях и других соцвыплатах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Средние зарплаты в этих сферах деятельности:

логистика, таможня, склад: по вакансиям – 14 556 грн, по резюме – 15 000 грн. Водителям готовы были платить 18 800 грн; работникам складского хозяйства – 12 100 грн; экспедиторам – 14 600 грн;

административный персонал/водители/курьеры: по вакансиям – 12 584 грн, по резюме – 12 007 грн. Водителям предлагали зарплату в размере 18 800 грн; курьерам – 15 000 грн; сотрудникам call-centre – 12 065 грн;

рабочие специальности/персонал для дома: по вакансиям – 13 394 грн, по резюме – 11 017 грн. Рабочим без квалификации предлагали вознаграждение за труд в размере 11 754 грн; рабочим специалистам на производстве – 15 000 грн; грузчикам – 11 806.

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