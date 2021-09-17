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С начала года туристы «пополнили» бюджет Киева почти на 47 миллионов гривен

С начала года туристы «пополнили» бюджет Киева почти на 47 миллионов гривен

За 9 месяцев в городской бюджет поступило 46,6 миллиона гривен туристического сбора, что уже превысило прошлогодний сбор на 34% или на 11,9 миллиона гривен.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

“Разница показателей нынешнего турсбора по сравнению с прошлым годом свидетельствует о том, что туристическая сфера научилась работать в новых условиях и уже выходит из кризиса, вызванного пандемией. Важным также является открытие новых туристических направлений, в частности, из Саудовской Аравии. Наряду с тем, город продолжает развивать туристическую привлекательность столицы: разрабатываются новые маршруты, идет перекрестное продвижение с городами других стран”, — сообщила Хонда.

Она также добавила, что за 9 месяцев Киев посетило около 500 тысяч иностранных туристов и более 1,2 миллиона — внутренних.

Больше всего иностранцев приезжает в Киев из США, Израиля, Турции, Беларуси и Германии.

По материалам УНН
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