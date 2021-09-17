Украине нужно около 300 миллиардов на энергомодернизацию - Зеленский

В Украине разработана детальная программа энергомодернизации, на внедрение которой нужно привлечь около 300 млрд гривен.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентами Европейского совета Шарлем Мишелем и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по результатам 23-го саммита Украина-ЕС.
«У нас есть большая программа по энергосбережению, и это касается не только утепления каждого дома. Эта программа уже детально разработана, мы будем обсуждать ее с коллегами из Евросоюза. На эту программу Украине необходимо около 300 млрд грн», — сказал Зеленский.
В частности, по его словам, программа предусматривает замену сетей по всему государству. Зеленский рассчитывает, что программа начнет внедряться уже в 2022 году.
Он подчеркнул, что Украина должна быть энергонезависимой, в том числе за счет расширения атомной генерации. Зеленский также подчеркнул важность сохранения транзита газа через Украину.
По его словам, во время саммита была обсуждена возможность применения Третьего энергопакета ЕС к трубопроводу «Северный поток-2».
Напомним, Украина и Европейский инвестиционный банк в рамках поддержки реализации проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине» заключат соглашения о предоставлении грантов в размере 2 млн евро.
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