Суды игнорируют нормы «антиколомойского» закона - ПриватБанк

Государственный ПриватБанк обеспокоен игнорированием Северным апелляционным хозяйственным судом норм закона №590-ІХ, которые призваны усовершенствовать и защитить банковский сектор.
Как сообщили юристы госбанка, в Северном апелляционном хозяйственном суде состоялось очередное судебное заседание по делу №910/18214/19 по иску бывшего акционера и председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (третьи лица Национальный банк и Кабмин) о признании недействительными сделок, заключенных при выводе неплатежеспособного в 2016 году ПриватБанка с рынка при участии государства.
11 октября 2021 года Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу Александра Дубилета на постановление Хозяйственного суда Киева от 2 июня 2021 года по делу о закрытии производства на основании пункта 7 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона №590-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» и отменил постановление, несмотря на прямую норму закона о необходимости закрытия подобного рода дела по иску экс-владельца банковского учреждения, которое выведено с рынка или ликвидировано.
Дубилет требовал признать недействительными договор о покупке акций от 20 декабря 2016 года и договор купли-продажи акций банка от 31 декабря 2016-го, на основании которого государство Украина приобрело в собственность акции ПриватБанка в конце 2016 года.
ПриватБанк напоминает, что законом №590-ІХ в частности внесены изменения в ст. 5 Хозяйственного процессуального кодекса, которые заключаются в определении механизма, порядка и способа защиты прав бывших участников банков, которые выведены с рынка или ликвидированы.
Целью таких изменений банковского законодательства является установление равновесия между частными интересами бывших владельцев банка и общественными интересами, в случае отмены решения о выводе неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации, в связи с чем положение соответствующего банка не должно восстанавливаться, а средства правовой защиты должны ограничиваться денежной компенсацией в случае, если собственники банка понесли ущерб.
«ПриватБанк обеспокоен грубым игнорированием Северным апелляционным хозяйственным судом прямых обязательных к применению норм закона №590-IX, которые призваны усовершенствовать банковский сектор Украины и в целом усилить доверие к банковской системе Украины как граждан, так и международных партнеров Украины», – отмечает госбанк.
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