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Будущие автомобили Maserati получат совершенно новую электрическую платформу

Будущие автомобили Maserati получат совершенно новую электрическую платформу

Как и многие автопроизводители, альянс Stellantis NV решительно настроен переводить на электротягу собственную продукцию, и данная программа касается исторических центров присутствия марки Fiat и родственных итальянских брендов.

Местные предприятия будут оптимизированы с точки зрения ассортимента выпускаемых моделей, а для марки Maserati будет разработана новая электрическая платформа.

Промышленный кластер в итальянском Турине должен стать местом производства электромобилей концерна Stellantis, как поясняет Bloomberg со ссылкой на заявления его представителей.

Сборка автомобилей Ghibli и Quattroporte будет перенесена из Грульяско в Мирафьори, последнее из предприятий также сосредоточится на выпуске электромобилей и компонентов их силовых установок. По договорённости с профсоюзами, численность сотрудников предприятия в Грульяско не сократится. Сборка автомобилей марки Maserati началась здесь менее десяти лет назад, но будет прекращена в результате реструктуризации и переноса производства на другую площадку.

В окрестностях Турина автоконцерн намеревается организовать выпуск как двигателей внутреннего сгорания, так и гибридных силовых установок, а также чисто электрических. Их соотношение будет меняться в соответствии с требованиями рынка и экологических норм.

В Италии Stellantis также разместит одно из своих трёх европейских предприятий по производству тяговых батарей. В семидесятых годах предприятие в Мирафьори выпускало по 600 тысяч автомобилей Fiat ежегодно, на нём трудилось около 50 тысяч человек. Сейчас здесь выпускается электрическая версия Fiat 500 и некоторые модели Maserati, включая кроссовер Levante. Часть производства может быть перенесена в Польшу, за счёт чего итальянское предприятие сможет увеличить объёмы выпуска Fiat 500.

По материалам 3dnews.ru
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