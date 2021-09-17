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Сто дней рынка земли в Украине: за сколько продают паи

Сто дней рынка земли в Украине: за сколько продают паи

С момента запуска рынка земли средняя цена гектара сельскохозяйственных земель в Украине составляет 92,5 тыс. грн.

Об этом говорят аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины.

Результаты 100 дней с запуска рынка земли:

  • максимальная цена земельного участка – 2 949 100 грн;
  • количество операций купли/продажи с/х земли (паев) – 9 009 ;
  • общая площадь операций купли/продажи земли – 32 090 га;
  • средний размер проданного участка — 3,56 га;
  • наибольший размер проданного участка – 36,69 га;
  • наименьший размер проданного участка – 0,0004 га.

По состоянию на начало октября, наибольшая стоимость с/х участков в Кировоградской (226 833 грн),
Одесской (193 579 грн), Запорожской (187 542 грн) и Харьковской (183 083 грн) областях.

Самые дешевые участки, согласно информации на карте, продают в Ивано-Франковской и Ровенской областях – в среднем по 26 799 и 36 249 грн соответственно.

Стоит отметить, что согласно опросам, почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они имеют землю в собственности, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления).

Справка Finance.ua:

  • 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель;
  • до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица – граждане Украины с ограничением в 100 гектаров;
  • владельцы земельных участков ежегодно обязаны уплачивать земельный налог, кроме случаев, когда они освобождаются от такой платы. Подробнее об этом налоге мы писали по ссылке;
  • из-за того что нотариусы сейчас проводят проверки приобретателей и владельцев земель в ручном режиме, стоимость нотариальных услуг увеличилась до 10 тыс. грн.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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