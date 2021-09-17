Сто дней рынка земли в Украине: за сколько продают паи

С момента запуска рынка земли средняя цена гектара сельскохозяйственных земель в Украине составляет 92,5 тыс. грн.
Об этом говорят аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины.
Результаты 100 дней с запуска рынка земли:
По состоянию на начало октября, наибольшая стоимость с/х участков в Кировоградской (226 833 грн),
Одесской (193 579 грн), Запорожской (187 542 грн) и Харьковской (183 083 грн) областях.
Самые дешевые участки, согласно информации на карте, продают в Ивано-Франковской и Ровенской областях – в среднем по 26 799 и 36 249 грн соответственно.
Стоит отметить, что согласно опросам, почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они имеют землю в собственности, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления).
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