В НБУ назвали причины ускорения инфляции в сентябре до трехлетнего максимума

В Национальном банке Украины (НБУ) назвали причины ускорения инфляции в сентябре до 11,2% в годовом измерении с 10,2% в августе.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, фактическая потребительская инфляция в сентябре оказалась ниже июльского прогноза.

«Это прежде всего связано с более низким показателем в августе и укреплением обменного курса гривны. В то же время в сентябре по сравнению с августом отклонение инфляции от прогноза сократилось из-за стремительного повышения стоимости сырых продуктов питания и услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре в дальнейшем ускорялось подорожание обработанных продовольственных товаров — до 13% год к году. Быстрее росли цены на макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты из-за повышения производственных расходов бизнеса и стойкого потребительского спроса. Дорожали также продукты переработки подсолнечного масла, отражая повышение его стоимости в предыдущие периоды. А вот рост цен на масло в дальнейшем замедлялся. Также снизились темпы подорожания товаров со значительной компонентой импорта.

Рост стоимости услуг стремительно ускорился до 9,1% год к году, на что повлияли стихийный потребительский спрос и повышение производственных затрат. Также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации выросла стоимость медицинских консультаций и услуг больниц.

В то же время в дальнейшем замедлялся рост цен на непродовольственные товары благодаря укреплению обменного курса гривны. Так, снизились темпы роста стоимости фармацевтической продукции, а одежда, обувь, медицинские товары и автомобили продолжили дешеветь в годовом измерении. Зато рост цен на электронику ускорился.

Кроме того, отметили в пресс-службе, стремительно выросли цены на сырые продукты питания — до 14,2% год к году; рост административно регулируемых цен в дальнейшем замедлялся до 17,1% год к году, а темпы роста цен на топливо продолжили снижаться до 31,2%.

В пресс-службе отметили, что, по прогнозам регулятора, пик роста потребительских цен придется на сентябрь-октябрь 2021 года. В дальнейшем инфляция начнет замедляться и снизится в конце года до однознакового уровня.