0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

В НБУ назвали причины ускорения инфляции в сентябре до трехлетнего максимума

В НБУ назвали причины ускорения инфляции в сентябре до трехлетнего максимума

В Национальном банке Украины (НБУ) назвали причины ускорения инфляции в сентябре до 11,2% в годовом измерении с 10,2% в августе.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, фактическая потребительская инфляция в сентябре оказалась ниже июльского прогноза.

«Это прежде всего связано с более низким показателем в августе и укреплением обменного курса гривны. В то же время в сентябре по сравнению с августом отклонение инфляции от прогноза сократилось из-за стремительного повышения стоимости сырых продуктов питания и услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре в дальнейшем ускорялось подорожание обработанных продовольственных товаров — до 13% год к году. Быстрее росли цены на макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты из-за повышения производственных расходов бизнеса и стойкого потребительского спроса. Дорожали также продукты переработки подсолнечного масла, отражая повышение его стоимости в предыдущие периоды. А вот рост цен на масло в дальнейшем замедлялся. Также снизились темпы подорожания товаров со значительной компонентой импорта.

Рост стоимости услуг стремительно ускорился до 9,1% год к году, на что повлияли стихийный потребительский спрос и повышение производственных затрат. Также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации выросла стоимость медицинских консультаций и услуг больниц.

В то же время в дальнейшем замедлялся рост цен на непродовольственные товары благодаря укреплению обменного курса гривны. Так, снизились темпы роста стоимости фармацевтической продукции, а одежда, обувь, медицинские товары и автомобили продолжили дешеветь в годовом измерении. Зато рост цен на электронику ускорился.

Кроме того, отметили в пресс-службе, стремительно выросли цены на сырые продукты питания — до 14,2% год к году; рост административно регулируемых цен в дальнейшем замедлялся до 17,1% год к году, а темпы роста цен на топливо продолжили снижаться до 31,2%.

В пресс-службе отметили, что, по прогнозам регулятора, пик роста потребительских цен придется на сентябрь-октябрь 2021 года. В дальнейшем инфляция начнет замедляться и снизится в конце года до однознакового уровня.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.