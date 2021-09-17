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Могут ли ребенка лишить алиментов: ответ юристов

Могут ли ребенка лишить алиментов: ответ юристов

В последнее время все чаще граждане обращаются за консультациями с вопросом о получении или лишении права на получение алиментов.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, какие существуют основания для лишения ребенка алиментов.

В соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Однако в некоторых случаях Семейный кодекс Украины определяет, когда родителей освобождают от обязанности содержать ребенка.

Условия освобождения от содержания ребенка:

  • родители могут быть освобождены от обязанности содержать ребенка, если доход ребенка намного превышает доход каждого из них и обеспечивает полностью его потребности;
  • родители могут быть освобождены от обязанности содержать ребенка только по решению суда. Если ребенок перестал получать доход или его доход уменьшился, заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов.

Кроме того, существует понятие прекращения права на алименты на ребенка в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество.

Что это значит? Тот из родителей, с кем проживает ребенок, и тот из родителей, кто проживает отдельно от него, с разрешения органа опеки и попечительства могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество, например, жилой дом, квартиру, земельный участок. Такой договор нотариально заверяется. Право собственности на недвижимое имущество по такому договору возникает с момента государственной регистрации этого права в соответствии с законом.

Важно знать, что если ребенок достиг 14 лет, он участвует в заключении этого договора.

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Во всех остальных случаях родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Содержание совершеннолетнего ребенка. В некоторых случаях, даже когда ребенок достиг совершеннолетия, семейным законодательством устанавливается обязательство для родителей по содержанию совершеннолетнего ребенка.

Родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных дочь, сына, нуждающихся в материальной помощи, если они могут такую материальную помощь оказывать.

Если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь.

Эксперты отмечают, что при любых обстоятельствах одного из родителей не могут лишить обязанности платить алименты на содержание ребенка, если основания не соответствуют вышеприведенным.

По материалам Finance.UA
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