Китай стал лидером по инвестициям за рубежом во время пандемии

Китайская народная республика заняла первое место в мире по объему прямых инвестиций за рубежом в 2020 году.
По итогам коронавирусного 2020 года Китай занял первое место в мире по объему прямых инвестиций за рубежом.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на официальные данные китайского министерства торговли, Государственного статистического управления и Государственного управления валютного контроля.
В прошлом году китайские компании вложили в экономики других стран $153,7 млрд. Это на 12,3% превысило показатель за 2019 год.
Отмечается, что влияние КНР в сфере глобальных прямых инвестиций продолжало расти: в 2020 году на страну пришлось 20,2% общемирового объема.
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До окончания 2020 года китайскими инвесторами были созданы 45 тыс. предприятий с прямым участием в 189 странах и регионах мира. Совокупный объем прямых нефинансовых исходных инвестиций Китая достиг $2,58 трлн.
На созданных китайскими компаниями зарубежных предприятиях в прошлом году работало около 2,18 млн местных жителей. Это составляет более половины (60,6%) от общей численности их штата.
Также отмечается, что инвестиции КНР в рамках инициативы Пояса и пути выросли на 20,6% – до $22,54 млрд, пишет агентство со ссылкой на китайское издание Синьхуа.
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