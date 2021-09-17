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Подозревают в получении $90 тыс. взятки: суд отстранил от должности члена Комиссии по азартным играм

Подозревают в получении $90 тыс. взятки: суд отстранил от должности члена Комиссии по азартным играм

Суд отстранил от должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, его подозревают в получении $90 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

“11 октября 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от занимаемой должности члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), подозреваемого в получении 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что срок отстранения определен в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, 20 августа члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, исполнявшего обязанности председателя, уличили на получении взятки в 90 тысяч долларов.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 23 августа назначил члену КРАИЛ арест с правом залога в более 5 млн грн.

Впоследствии, за члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана внесли залог.

По материалам Espreso.tv
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