Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления Украины

Украина все ближе к вступлению в Европейский союз. Реформирование — лучший инструмент для ускорения этого процесса.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации», — отметил Боррель.

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По словам главы дипломатии ЕС, реформирование и сближение с Союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

«Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения — это лучший инструмент для достижения такой цели», — добавил Боррель.