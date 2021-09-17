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Правительство предоставило госгарантии по кредиту на 490 миллионов для создания цифровой телесети

Правительство предоставило госгарантии по кредиту на 490 миллионов для создания цифровой телесети

Кабмин поддержал постановление о привлечении под госгарантии средств для строительства государственной цифровой телесети (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения привлекает 490 млн грн кредитных средств).

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, по инициативе которой разработали постановление.

В ведомстве говорят, что новый мультиплекс обеспечит телевидением 90% украинцев.

«Мультиплекс МХ-7 обеспечит трансляцию цифрового украинского телевидения, в том числе в отдаленных и пограничных регионах, куда ранее сигнал отечественных каналов не поступал. Для этого Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), который находится в сфере управления Администрации Госспецсвязи, привлекает 490 млн грн кредитных средств на построение общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7», — говорится в сообщении.

Развитие информационной инфраструктуры является первоочередной задачей государства в условиях гибридной войны.

«Именно поэтому назрела насущная потребность в построении государственного сегмента системы цифрового телевещания», — заявил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

«Сейчас Концерн РРТ готов построить цифровую телевизионную сеть в метровом диапазоне, для этого у нас есть соответствующая инфраструктура и опыт строительства сетей, но реализация проекта требует значительных финансовых ресурсов. Правительственная гарантия под привлечение кредитов дает возможность начать развитие МХ-7», — добавил руководитель концерна РРТ Кирилл Данилов.

Справка Finance.ua:

  • на заседании СНБО приняли решение о создании мультиплекса (Multiplex) и выделении на него средств — он предоставит бесплатный доступ к не менее чем 12 цифровым каналам жителям всей страны.
По материалам Економічна Правда
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