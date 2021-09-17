Работник не хочет в отпуск, а требует компенсацию: что делать работодателю

В Гоструда предоставили разъяснения, как быть работодателю, если работник не хочет использовать ежегодный отпуск полной продолжительности и требует предоставить ему денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.

Продолжительность и порядок предоставления работникам отпусков определены Кодексом законов о труде Украины (КЗоТ) и Законом Украины «Об отпусках» (№504).

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Если работник отказывается использовать предоставленное ему право на отдых (ежегодный отпуск), то работодатель, поскольку решение о предоставлении или непредоставлении отпуска относится только к его компетенции, имеет право в пределах, установленных графиком отпусков, без заявления работника издать приказ о предоставлении ему отпуска.

Работники обязаны своевременно и точно выполнять распоряжения (приказы) работодателя, а за их невыполнение работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

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В то же время, в законе №504 учтены нежелание работника использовать ежегодный отпуск полной продолжительности и его требование предоставить денежную компенсацию.

Что говорит Закон? По желанию работника часть ежегодного отпуска вполне правомерно заменить денежной компенсацией, однако продолжительность фактически использованной работником части ежегодного отпуска не может быть меньше чем 24 календарных дня.

Что это значит? Например, если работник не хочет идти в ежегодный отпуск продолжительностью 30 к. дней, ему один раз в течение двух лет подряд можно выплатить денежную компенсацию за неиспользованную часть ежегодного отпуска сроком 6 к. дней. В таких случаях руководитель обязан издать приказ о предоставлении отпуска указанным категориям работников согласно срокам, предварительно согласованным при составлении графика отпусков.

Кроме того, законодательством также не предусмотрено, что в случае увольнения, независимо от оснований работнику должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни ежегодных отпусков.