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СOVID-сертификаты в «Дія»: какие проблемы могут возникнуть при получении, и как их решить

СOVID-сертификаты в «Дія»: какие проблемы могут возникнуть при получении, и как их решить

В Украине вакцинированные от коронавируса могут сгенерировать в приложении «Дія» цифровые СOVID-сертификаты. Однако иногда, при их получении или пользовании, могут возникнуть проблемы, в сервисе рассказали — какие именно.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

Как получить сертификат при отсутствии биометрических документов? Сгенерировать документ в приложении не удастся. Однако это можно сделать на портале «Дія».

Для этого необходимо перейти на diia.gov.ua и получить СOVID-сертификат с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Как продлить действие международного сертификата? Международные цифровые СOVID-сертификаты выдаются на полгода. Поэтому, чтобы продлить их действие на еще такой же срок, необходимо обновить приложение «Дія» в AppStore или Google Play и заново сгенерировать сертификат.

Он будет действительным 365 дней с даты последней прививки (это касается только сертификатов с полным курсом вакцинации).

Отсутствие номера и серии загранпаспорта в СOVID-сертификате. Такой информации в сертификате не должно быть, ведь сертификат не является проездным документом. Потому как украинцам необходимо иметь с собой оригинал паспорта для пересечения границы.

По материалам Finance.UA
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