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Telegram начал тестировать рекламные публикации

Telegram начал тестировать рекламные публикации

Мессенджер Telegram начал активно тестировать спонсируемые сообщения.

Новая информация о рекламных возможностях появилась на официальной платформе Telegram.

Согласно описанию, спонсируемые сообщения — это реклама от мессенджера, а не руководства канала. С целью предоставления услуги Telegram создаст специальный сайт, через который желающие смогут приобрести рекламу. Как будет вычисляться стоимость публикаций, пока неясно.

Максимальная длина поста составит 160 символов. Компания не будет отслеживать клики пользователей в рекламных публикациях и передавать сведения об активности третьим лицам. Также разработчики запретят размещать в них ссылки на сторонние ресурсы. Таким образом, заказчики смогут заниматься только продвижением своих постов на платформе.

В описании также указано, что во время тестирования доходы не будут делиться с авторами каналов. Мессенджер намерен сначала покрыть собственные затраты, после чего начнёт делиться средствами с владельцами сообществ.

Когда начнётся тестирование новых функций, не известно. Также вероятно, что это не финальный вариант услуги на платформе и компания изменит её.

По материалам 3dnews.ru
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