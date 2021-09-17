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В МВД рассказали, сколько камер автофиксации планируют установить на украинских дорогах

В МВД рассказали, сколько камер автофиксации планируют установить на украинских дорогах

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в интервью РБК-Украина об установке камер контроля скорости и распределении полученных от них средств.

На первом этапе установка камер автофиксации в Киеве и Киевской области, увы, не привела к снижению количества ДТП. Напротив, в некоторых местах количество аварий было почти вдвое больше, чем за аналогичный период до установки камер. Однако, примерно за год работы спидкамов они принесли более 376 млн гривен (14 миллионов долларов) в виде штрафов.

Именно поэтому в МВД планируют значительно увеличить количество камер контроля скорости на дорогах. Устанавливать их обещают в «местах концентрации ДТП».

«Мы выходим из мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Безусловно, камеры можно установить везде, но когда мы видим, что на территории Украины есть, скажем там, 2000−2500 мест концентрации ДТП, то наша первоочередная задача — это установка камер наблюдения и соответствующих комплексов автофиксации именно там. Теми темпами, которыми на сегодня это внедряется, мы можем это сделать лет примерно за 15», — считает Евгений Енин.

«В то же время есть более креативные идеи. Мы хотели бы выйти уже вскоре с инициативой в законодательном порядке установить систему распределения поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения. По нашему мнению, от 10 до 30% поступлений от этих штрафов могли бы направляться в местные общины, которые устанавливают соответствующие комплексы автофиксации в местах, согласованных с Национальной полицией, и с тем, чтобы развивать дорожную инфраструктуру», — высказывает предложение Евгений Енин.

Напомним, что сейчас на украинских дорогах уже установлено 178 камер фиксации скорости.

По материалам РБК-Украина
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