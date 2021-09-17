Украинцы лидируют по количеству полученных видов на жительство в ЕС

В прошлом году 601 200 украинцев получили вид на жительство в странах ЕС, в частности Польша выдала 81% из этих разрешений.

Об этом сообщает Евростат.

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После украинцев по количеству полученных разрешений идут граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были выданы в Испании) и Индии (79 270, из которых 14% были выданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых видов на жительство, выданных в 2020 году.

В целом в 2020 году было выдано около 2,2 млн первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС.

Напомним, в Польше наполовину сократилось количество украинских заробитчан. Известно, что минимальная заработная плата в Польше составляет 2,8 тысячи злотых брутто. В Украине ставка составляет 6 тысяч гривен, то есть примерно 883 злотых в месяц. Это втрое меньше. В Германии, между тем, с 1 июля этого года минимальная заработная плата составляет 1536 евро брутто, то есть в пересчете 7 041 злотый.