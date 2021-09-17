Столичная прокуратура выявила хищение 150 миллионов на строительстве Подольского моста

Прокуратура объявила о подозрении в хищении 150 миллионов гривен на строительстве Подольского моста руководству коммунального предприятия, генподрядчику и подрядчикам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

«Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями Подольского У П ГУНП в г. Киеве и УСР в г. Киеве ДСР Н П Украины в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр сообщено о новых подозрениях первому заместителю руководителя КП „Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“, руководителю генподрядной организации, а также вручено уведомление о подозрении двум руководителям подрядных организаций (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и генподрядчиком заключен договор генподряда по выполнению работ на объекте: «Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве».

На выполнение этого договора в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и прочие вспомогательные услуги.

В дальнейшем, в течение 2020 года, на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.

При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на вышеуказанную сумму не подтверждается документально и фактически, утверждают в прокуратуре.

Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозионной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн гривен.

Общая сумма причиненных столичному бюджету убытков по этим эпизодам составляет около 150 млн гривен, заявили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.