0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Выпуск Apple Watch Series 7 отложили

Выпуск Apple Watch Series 7 отложили

К большому сожалению тех, кто предварительно заказал Apple Watch Series 7, сроки поставки умных часов перенесли на декабрь. Компания Apple представила Apple Watch Series 7 в прошлом месяце, а также уже начала прием предварительных заказов. Однако запуск пришлось отложить из-за «неизбежных обстоятельств».

Официально предварительные заказы начали принимать 8 октября, указывая сроком доставки ноябрь этого года. Однако уже через пару дней, как сообщает Bloomberg, компания Apple объявила о переносе сроков доставки на декабрь этого года.

Более того, некоторые более дорогие модели указаны как «недоступные в это время». Речь идет о двух моделях за 899 долларов, включая вариант с серебристой титановой рамкой и кожаным ремешком и черный титановый вариант с силиконовым ремешком.

Компания Apple сталкивается с проблемами нехватки комплектующих, из-за чего ожидается дефицит iPhone 13 и других устройств.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.