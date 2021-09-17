Выпуск Apple Watch Series 7 отложили

К большому сожалению тех, кто предварительно заказал Apple Watch Series 7, сроки поставки умных часов перенесли на декабрь. Компания Apple представила Apple Watch Series 7 в прошлом месяце, а также уже начала прием предварительных заказов. Однако запуск пришлось отложить из-за «неизбежных обстоятельств».
Официально предварительные заказы начали принимать 8 октября, указывая сроком доставки ноябрь этого года. Однако уже через пару дней, как сообщает Bloomberg, компания Apple объявила о переносе сроков доставки на декабрь этого года.
Более того, некоторые более дорогие модели указаны как «недоступные в это время». Речь идет о двух моделях за 899 долларов, включая вариант с серебристой титановой рамкой и кожаным ремешком и черный титановый вариант с силиконовым ремешком.
Компания Apple сталкивается с проблемами нехватки комплектующих, из-за чего ожидается дефицит iPhone 13 и других устройств.
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