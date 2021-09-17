Xiaomi представила умный замок с распознаванием лиц

Китайская компания Xiaomi анонсировала новое устройство для современного умного дома — замок Face Recognition Smart Door Lock X с поддержкой различных способов идентификации обитателей жилища и гостей.
Главная особенность новинки заключается в способе идентификации посетителей по изображению лица. Для опознавания пользователей применяется система, состоящая из инфракрасной камеры, RGB-камеры, датчика удалённости и других сенсоров.
Кроме того, реализованы другие методы разблокировки. Попасть в помещение, в частности, можно путём ввода пароля, по отпечаткам пальцев, с помощью технологии NFC и пр.
Замок оборудован дисплеем AMOLED, на котором может отображаться информация о текущем статусе. Этот же экран подтверждает разблокировку по изображению лица посетителя.
Изображение: ITHome
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6250 мА·ч. Говорится о совместимости с платформами Mi Home и HomeKit.
Сведений об ориентировочной цене пока нет.
Изображение: ITHome
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