В сентябре 20 тыс. человек воспользовались открытыми данными ГНС

В сентябре 2021 года 20 тыс. человек воспользовались разделом «Открытые данные» ГНС. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал перечень данных, по которым осуществлено больше всего просмотров.

Как сообщает пресс-служба ГНС, украинцы осуществили просмотр наборов данных в форме открытых данных, которые публикуются на веб-портале ГНС.

За указанный период в ТОП-7 наборов данных, по которым больше всего осуществлено просмотров, вошли:

Реестр плательщиков налога на добавленную стоимость – 5,0 тыс. просмотров (25,1%);

Информация об аннулировании регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость – 3,4 тыс. просмотров (17,0 %);

Реестр плательщиков единого налога – 2,0 тыс. просмотров (10,1 %);

Реестр налогоплательщиков – нерезидентов – 1,8 тыс. просмотров (8,9 %);

Информация о плательщиках, имеющих долг (недоимку) по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование – 1,24 тыс. просмотров (6,2 %).

Информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг – 1,16 тыс. просмотров (5,8%);

Реестр плательщиков акцизного налога по реализации топлива и спирта этилового – 1,1 тыс. просмотров (5,3%).

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Из регионов Украины наибольший просмотр наборов данных осуществлялся пользователями из г. Киева, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областей.

Среди зарубежных стран, из которых больше всего пользователями осуществлялся просмотр наборов данных, – Королевство Нидерланды и Соединенные Штаты Америки.