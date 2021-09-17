В сентябре 20 тыс. человек воспользовались открытыми данными ГНС

В сентябре 2021 года 20 тыс. человек воспользовались разделом «Открытые данные» ГНС. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал перечень данных, по которым осуществлено больше всего просмотров.
Как сообщает пресс-служба ГНС, украинцы осуществили просмотр наборов данных в форме открытых данных, которые публикуются на веб-портале ГНС.
За указанный период в ТОП-7 наборов данных, по которым больше всего осуществлено просмотров, вошли:
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Из регионов Украины наибольший просмотр наборов данных осуществлялся пользователями из г. Киева, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областей.
Среди зарубежных стран, из которых больше всего пользователями осуществлялся просмотр наборов данных, – Королевство Нидерланды и Соединенные Штаты Америки.
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