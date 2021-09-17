Кого ищут работодатели: самые популярные вакансии в сентябре

В топе наиболее востребованных работодателями специальностей сентября – продажи (17,9% всех актуальных вакансий на кадровом портале grc.ua), ІТ (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6,5%).

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, рассказывает, каких сотрудников чаще всего ищут работодатели и какие зарплаты им предлагают.

Интересно, что в августе в тройке самых актуальных категорий были медики, а банковские работники занимали лишь четвертую позицию. В сентябре категория «Медицина, фармацевтика» по востребованности работодателями опустилась на восьмое место (5,4% всех актуальных вакансий сентября).

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Причина падения востребованности специалистов категории – снижение случаев коронавируса в августе и начале сентября. Рост заболеваемости начался во второй половине сентября и продолжается в октябре. Это, в свою очередь, отражается и на востребованности медперсонала – на 1 октября категория «Медицина, фармацевтика» в списке самых актуальных вакансий поднялась на пятое место.

Меньше всего вакансий было для специалистов, которые ищут работу в категории «Инсталляция и сервис» (0,5% всех актуальных вакансий сентября), «Добыча сырья» (0,3%), «Спортивные клубы/фитнес/салоны красоты» (0,3%), «Страхование» (0,3%) и «Государственная служба/некоммерческие организации» (0,2%).

Сколько предлагали? Средняя заработная плата по Украине, согласно данным grc.ua, составила около 18 тыс. грн. Рост по сравнению с августом составил +1300 грн:

55% ​​работодателей предлагают до 20 тыс. грн;

еще 24% работодателей готовы платить до 30 тыс. грн;

от 30,2 до 40,3 тыс. грн предлагают 11% работодателей (в основном это работодатели Киева и городов-миллионников);

а более высокие оклады (от 40,3 тыс. грн) предлагают лишь 10% работодателей.

Каким специалистам готовы платить больше? Самые высокие оклады сентября традиционно у специалистов из сферы ІТ – средняя компенсация категории составляет 44,2 тыс. грн. По сравнению с августом, средний уровень заработной платы категории уменьшился на 11,2 тыс. грн.

Падение средней компенсации категории в сентябре обусловлено активным наймом молодых ІТ-специалистов (без опыта работы или с минимальным опытом работы).

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Также на 6,2 тыс. грн уменьшилась средняя компенсация для кандидатов категории «Производство/сельское хозяйство», на 2,3 тыс. грн уменьшилась компенсация в категории «Безопасность», на 2,2 тыс. грн уменьшилась средняя заработная плата медиков и фармацевтов. Незначительное падение (200-300 грн) показали юристы, работники категории «Искусство, развлечения, медиа» и «Консалтинг».