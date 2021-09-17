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Ericsson запитала станцию 5G при помощи лазера

Ericsson запитала станцию 5G при помощи лазера

В ходе эксперимента была подтверждена возможность беспроводной подачи энергии, позволяющей запитать базовую станцию 5G. Технология разработана компанией PowerLight Technologies совместно с Ericsson.

В качестве приёмника для лазерного луча выступила фотоэлектрическая панель, преобразующая лазерное излучение в электричество. Инженерам PowerLight Technologies удалось передать 480 Вт энергии на расстояние 300 м. Представители компании уверяют, что есть техническая возможность увеличить расстояние до 1 км с мощностью до 1000 Вт.

За защиту отвечают 16 фотодиодов, создающих вокруг принимающей панели воображаемый энергетический цилиндр. Это значит, что любой пересекающий контур предмет — например, пролетающая мимо птица, — будет заранее определяться, что позволит отключить действие луча. Птица останется невредимой, а прекращение действия антенны останется незаметным благодаря аккумуляторам.

Представители Ericsson уверены, что технология ускорит развёртывание сетей 5G, поскольку теперь для их работы не нужны проводные источники питания.

По материалам 4PDA
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