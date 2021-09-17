Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогу

Руководство Укрзализныци изучает возможность строительства новой железнодорожной ветки от станции Татаров до курорта Буковель в Ивано-Франковской области.
Об этом Центру транспортных стратегий рассказал директор
По его словам, стоимость проекта составляет минимум миллиард гривен, однако, несмотря на это, уже есть заинтересованные частные инвесторы.
«Пока это на уровне предварительного технического обоснования. Изучается, какие трассы можно проложить, потому что рельеф там непростой, вдоль реки, точно необходимо будет строить тоннели. То есть мы говорим о существенных инвестициях», — уточнил Перцовский.
Чиновник заявил, что на строительство новой ветки уйдет не менее одного года с момента принятия решения, а в ближайшее время необходимо улучшить инфраструктуру имеющихся близлежащих железнодорожных станций.
«В ближайшие год-два мы поработаем над улучшением инфраструктуры станций (Татаров, Ясиня), чтобы превратить их в пересадочные хабы, откуда туристы будут отправляться непосредственно на близлежащие курорты (вместо того, чтобы ехать несколько часов из Ивано-Франковска)», — сказал Перцовский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантинаВчера, 08:33 - 1039 18
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИВчера, 10:44 - 1110 14
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблемеВчера, 10:23 - 3257 12
В Украине будут развивать зеленые виды транспортаВчера, 19:30 - 157 3
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)Вчера, 11:05 - 6329 3
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)Вчера, 11:05 - 6329 3
Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагаютВчера, 08:01 - 4356 1
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблемеВчера, 10:23 - 3257 12
В банках назвали причины укрепления гривныВчера, 13:00 - 1492
monobank запускает виртуальную SIM-карту от lifecellВчера, 10:40 - 1135 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2935 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 808 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2351 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1810 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1496 5