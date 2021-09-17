0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогу

Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогу

Руководство Укрзализныци изучает возможность строительства новой железнодорожной ветки от станции Татаров до курорта Буковель в Ивано-Франковской области.

Об этом Центру транспортных стратегий рассказал директор филиала У З Пассажирская компания Александр Перцовский.

По его словам, стоимость проекта составляет минимум миллиард гривен, однако, несмотря на это, уже есть заинтересованные частные инвесторы.

«Пока это на уровне предварительного технического обоснования. Изучается, какие трассы можно проложить, потому что рельеф там непростой, вдоль реки, точно необходимо будет строить тоннели. То есть мы говорим о существенных инвестициях», — уточнил Перцовский.

Чиновник заявил, что на строительство новой ветки уйдет не менее одного года с момента принятия решения, а в ближайшее время необходимо улучшить инфраструктуру имеющихся близлежащих железнодорожных станций.

«В ближайшие год-два мы поработаем над улучшением инфраструктуры станций (Татаров, Ясиня), чтобы превратить их в пересадочные хабы, откуда туристы будут отправляться непосредственно на близлежащие курорты (вместо того, чтобы ехать несколько часов из Ивано-Франковска)», — сказал Перцовский.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.