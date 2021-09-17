Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогу

Руководство Укрзализныци изучает возможность строительства новой железнодорожной ветки от станции Татаров до курорта Буковель в Ивано-Франковской области.

Об этом Центру транспортных стратегий рассказал директор филиала У З Пассажирская компания Александр Перцовский.

По его словам, стоимость проекта составляет минимум миллиард гривен, однако, несмотря на это, уже есть заинтересованные частные инвесторы.

«Пока это на уровне предварительного технического обоснования. Изучается, какие трассы можно проложить, потому что рельеф там непростой, вдоль реки, точно необходимо будет строить тоннели. То есть мы говорим о существенных инвестициях», — уточнил Перцовский.

Чиновник заявил, что на строительство новой ветки уйдет не менее одного года с момента принятия решения, а в ближайшее время необходимо улучшить инфраструктуру имеющихся близлежащих железнодорожных станций.

«В ближайшие год-два мы поработаем над улучшением инфраструктуры станций (Татаров, Ясиня), чтобы превратить их в пересадочные хабы, откуда туристы будут отправляться непосредственно на близлежащие курорты (вместо того, чтобы ехать несколько часов из Ивано-Франковска)», — сказал Перцовский.