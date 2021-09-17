Межбанк: чего ждать от валюты в американский День Колумба

Этот понедельник будет достаточно активным на валютном рынке, хотя значительных объемов операций в долларах сегодня не предвидится. 11 октября в США отмечают День Колумба, что приведет к работе на украинском межбанке по данной валюте на условиях поставки ТОМ. Прямо скажем — не самая любимая форма расчетов для наших крупных клиентов. Поэтому сегодня все они сконцентрируются на операциях в евро и рубле, а общий объем сделок за понедельник вряд ли превысит по нашим прогнозам $ 85−115 млн в долларовом эквиваленте при заключении до 360−410 сделок.

Но это не значит, что на валютном рынке будет скучно. Дело в том, что эта неделя чрезвычайно короткая — всего 3 рабочих дня с понедельника по среду, а затем будет целых 4 дня выходных в связи с празднованием в стране Дня защитника Украины. Бизнесу надо спешить закрыть все свои сделки до наступления длинных праздников и это приведет к активной работе по валюте в ближайшие дни. Сегодня — по евро и рублю, завтра и послезавтра — по всем валютам.

Дефицит гривны у большинства экспортеров, цейтнот у всех клиентов и приближение периода бюджетных платежей сразу же после четырехдневных выходных — создают определенную поддержку нацвалюте на валютном рынке. Против нее играет отложенный спрос у крупных импортеров, которые наблюдая постепенное проседание курса — просто ждут «дна» по котировкам. Как только они посчитают, что оно достигнуто или Нацбанк сильно «перестарается» со своими интервенциями по выкупу доллара на торгах — этот отложенный спрос выйдет на рынок.

Также сейчас часть импортеров товаров широкого потребления при их покупках валюты сдерживает угроза нового локдауна в Украине в связи с новым ростом заболеваемости коронавирусом, что частично тоже работает в пользу гривны на межбанке.

Мы не ждем от НБУ сегодня активной работы на торгах в части интервенций из-за работы долларового межбанка на ТОМе, но возможен один выход регулятора на торги с покупкой стандартных $ 5 млн для того, чтобы «обозначить» для участников рынка приемлемый для него уровень курса на сегодня. Если же активность клиентов по доллару будет низкой и значительных перекосов спроса и предложения не произойдет — Нацбанк постарается в понедельник на торги не выходить.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua 11 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,30−26,50 грн, евро — коридор 30,35−30,70 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,36 / 26,38

евро — 30,52 / 30,54

Курсы валют на Межбанке

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