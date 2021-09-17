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Apple завезла в Украину первую официальную партию iPhone 13

Apple завезла в Украину первую официальную партию iPhone 13

В аэропорт «Борисполь» прибыла первая официальная партия продукции Apple.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В целом в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 с заявленной стоимостью более 7,5 миллиона долларов.

В ведомстве напомнили, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине.

«Официальный импорт компанией Apple продукции является еще одним шагом в борьбе с контрафактом (подделками) и с незаконным ввозом товаров. Поддельная продукция может иметь неправильную конструкцию и приводить к проблемам с безопасностью. Незаконный импорт приводит к потерям государственного бюджета. Только за последние две недели после презентации iPhone 13 Гостаможслужба пресекла попытки незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 миллиона гривен», — говорят в таможенной службе.

Ожидается, что компания заведет всю линейку своих товаров и откроет собственный сервис по обслуживанию своей продукции.


Фото: Таможенная служба

Справка Finance.ua:

  • 8 октября iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стали доступны для предварительного заказа в Украине;
  • iPhone 13 mini в стартовой конфигурации со 128 ГБ внутренней памяти доступен за 26 499 грн, с 256 ГБ — за 29 999 гривен и с 512 ГБ — за 36 999 гривен. В случае iPhone 13 эти конфигурации стоят, соответственно, 29 999 гривен, 33 999 гривен и 41 999 гривен;
  • iPhone 13 Pro в стартовой конфигурации со 128 ГБ внутренней памяти доступен за 37 499 гривен, с 256 ГБ — за 41 499 гривен, с 512 ГБ — за 48 499 гривен и с 1 Тб за 55 999 гривен;
  • iPhone 13 Pro Max в таких же конфигурациях стоит, соответственно, 41 999 гривен, 44 999 гривен, 52 499 гривен и 59 999 гривен.

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По материалам Finance.UA
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