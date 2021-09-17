Apple завезла в Украину первую официальную партию iPhone 13

В аэропорт «Борисполь» прибыла первая официальная партия продукции Apple.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В целом в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 с заявленной стоимостью более 7,5 миллиона долларов.
В ведомстве напомнили, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине.
«Официальный импорт компанией Apple продукции является еще одним шагом в борьбе с контрафактом (подделками) и с незаконным ввозом товаров. Поддельная продукция может иметь неправильную конструкцию и приводить к проблемам с безопасностью. Незаконный импорт приводит к потерям государственного бюджета. Только за последние две недели после презентации iPhone 13 Гостаможслужба пресекла попытки незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 миллиона гривен», — говорят в таможенной службе.
Ожидается, что компания заведет всю линейку своих товаров и откроет собственный сервис по обслуживанию своей продукции.
Фото: Таможенная служба
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