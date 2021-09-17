Одногривневую монету продали за 47 тыс. грн (фото)

В Украине монету в 1 гривну 1992 года выпуска продали за 47 тыс. грн. На аукционе боролись десятки покупателей. Единственная особенность гривны — ее год выпуска.
Это следует из данных аукциона Violity. Монета номиналом в 1 гривну 1992 года выпуска попадается крайне редко. Такие же монеты, изготовленные в 1995, 1996, 2002 2002 и 2003 годах, редкими не считают. Более поздние экземпляры значительно отличаются.
Если вы наткнулись на золотистую монету номиналом в 1 гривну 1992-го, ее можно продать по меньшей мере за 30 тыс. грн. Но на аукционе цена доходит до более 50 тыс. грн. Монета считается одной из самых дорогих среди всех монет из обращения.
Она случается крайне редко и не изготавливалась в этом году для массового обращения. Монета практически с таким же дизайном вышла значительно позже. Поэтому, если удастся найти гривну такого года выпуска, любой украинский нумизмат такой находке позавидует.
Во время обсуждения торгов автор объявления удивился, что за его находку готовы платить и 30 тыс. грн. «Я прошу прощения, вы говорите, что и 30 000 может стоить?» — написал продавец. Однако когда он открыл торги, оказалось, что ставки успели сделать 34 человека, и в результате цена взлетела до 47 778 грн.
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