Налоговая ставка для международных корпораций будет введена

136 стран согласились ввести корпоративную налоговую ставку не ниже 15% для международных корпораций с 2023 года.
Об этом сказано в сообщении ОЭСР.
Реформа согласована 136 странами и юрисдикциями. На них приходится более 90% мирового ВВП, сообщила ОЭСР.
Как заявили в организации, нововведение позволит взимать 150 млрд долл. новых налогов по всему миру в год, что приведет к перераспределению более 125 млрд долларов доходов крупнейших и прибыльных международных компаний. Они будут выплачивать справедливую долю налогов везде, где они ведут бизнес и получают прибыль.
Напомним, ранее группа из 130 стран, представляющая более 90% мирового ВВП, предварительно одобрила введение глобального минимального налога для корпораций.
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